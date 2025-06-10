В Казани 40-летний рабочий погиб от удара током

Вечером в субботу в Казани, на улице Большая Армавирская, произошла трагедия в частном доме.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источники, мужчина, выполнявший ремонт кондиционера, стоял на металлической лестнице, когда его ударило электрическим током, в результате чего он скончался на месте.

40-летний мужчина проживал в деревне Куюки.

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