В Казани 30 января заметили Cybertruck от Tesla

30 января в Казани, в галерее «БИЗON», открылась выставка, посвящённая финно-угорскому искусству.

Одним из гостей мероприятия стал бывший банкир и сооснователь Совкомбанка Василий Клюкин. Он преимущественно живёт в Монако, увлекается искусством и архитектурой, создаёт скульптуры и участвует в выставках.

На мероприятие Клюкин прибыл за рулём электрического пикапа Tesla Cybertruck, разработанного компанией Илона Маска. Свой автомобиль он припарковал рядом с экспозицией «Безмолвие священной рощи», сообщает «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля.