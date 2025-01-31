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В Казани 30 января заметили Cybertruck от Tesla

В галерее «БИЗON», открылась выставка, посвящён...

pixabay.com

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30 января в Казани, в галерее «БИЗON», открылась выставка, посвящённая финно-угорскому искусству.

Одним из гостей мероприятия стал бывший банкир и сооснователь Совкомбанка Василий Клюкин. Он преимущественно живёт в Монако, увлекается искусством и архитектурой, создаёт скульптуры и участвует в выставках.

На мероприятие Клюкин прибыл за рулём электрического пикапа Tesla Cybertruck, разработанного компанией Илона Маска. Свой автомобиль он припарковал рядом с экспозицией «Безмолвие священной рощи», сообщает «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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