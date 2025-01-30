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Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

Nirvana и её фронтмен Курт Кобейн навсегда изме...

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В день рождения Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит лучшие хиты легендарных гранж-групп.

Nirvana и её фронтмен Курт Кобейн навсегда изменили музыкальный мир. Их песни стали символом 90-х, а сам Кобейн – иконой поколения. Несмотря на короткую жизнь, он оказал огромное влияние на рок-музыку и поп-культуру.

23 февраля в КРК «Пирамида» прозвучат знаковые композиции со всех альбомов Nirvana — от андеграундного Bleach и культового Nevermind до проницательного In Utero. Зрители услышат как мелодичную About a Girl, так и эмоциональную Heart-Shaped Box. Оркестр передаст дух 90-х через нежные звуки скрипок, мягкие оттенки альтов и мощную энергетику виолончелей.

Hard Rock Orchestra — проект симфонического оркестра RockestraLive, известного своими масштабными шоу. С 2018 года коллектив выступает по всей стране, собирая аншлаги от Санкт-Петербурга до Магадана. Их ежегодные концерты в Кремлёвском дворце неизменно привлекают поклонников рока, а выступления можно увидеть на Первом канале и федеральных радиостанциях.

Билеты.

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