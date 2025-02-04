В Казани 3 февраля произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими

3 февраля в 17:10 на улице Тэцевская в Казани произошло серьёзное ДТП. 36-летний водитель Kia Sportage, двигаясь в сторону улицы Северо-Западной, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Sorento, за рулём которого находился 40-летний местный житель.

От удара Kia Sportage отбросило на Chery Tiggo, которым управлял 39-летний водитель. Он следовал в попутном направлении позади.

В результате аварии водителей Kia Sorento и Chery Tiggo с различными травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении и начала расследование обстоятельств происшествия.

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