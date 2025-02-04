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В Татарстане был разработан план по борьбе с паводками

Практическая часть охватывает 34 задачи

Википедия/Тимин Евгений

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В Татарстане утвердили план мероприятий на 2025 год, направленных на предотвращение последствий паводков. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

План включает три направления работы: организационные, практические и контрольные мероприятия. В их реализации задействуют различные ведомства и органы местного самоуправления, каждая структура получит свои задачи.

Организационный блок состоит из 26 пунктов. В него входят экстренные совещания по борьбе с паводками, формирование оперативных групп, проведение учений и других подготовительных мероприятий. Большинство из них запланированы на март.

Практическая часть охватывает 34 задачи, среди которых проведение взрывных работ на малых реках для устранения ледяных заторов, подготовка вертолётных площадок вблизи затопленных районов, обследование гидротехнических сооружений, очистка водопропускных труб, укрепление мостов и организация отвода талых вод от жилых домов и инфраструктуры.

Контрольные меры будут реализованы как до начала паводка, так и после его завершения. Они включают доклады о проделанной работе, санитарно-эпидемиологический мониторинг качества питьевой воды, информирование населения и другие мероприятия. В общей сложности запланировано семь пунктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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