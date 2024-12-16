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В Казани 3 детей отравились угарным газом

Потерпевших доставили в больницу

Екатерина Елисеева

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В Советском районе региональной столицы Татарстана 3 несовершеннолетних отравились угарным газом. Об этом изданию Inkazan рассказал источник, который знаком с ситуацией.

По сведениям портала, сообщение об отравлении пришло в экстренные службы 16 декабря 2024 года, примерно в 12 часов дня. В это время дома на улице Солидарности, 26 находились 3 детей.

Выяснилось, что никто не умер, однако пострадали мальчики 6 и 8 лет, а также девочка 2024 г. р.. Потерпевших доставили в больницу. В настоящее время неизвестно, как именно себя чувствуют дети.

Ранее мы писали о том, что в чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео. Как говорят школьники, директор школы обо всем знает, но она лишь попросила преподавателя успокоиться. Свидетели в соцсетях рассказали, что напряженные отношения между ними были еще до случившегося.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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