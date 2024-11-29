В Казани 29 ноября в результате ДТП мужчина попал в больницу

29 ноября 2024 года, приблизительно в 07:41 произошла авария. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Мужчина, 1998 г. р., который был за рулем Лады Гранты, ехал по пр. Победы в сторону Академика Губкина, не справился с управлением, влетел на бордюрный камень и наехал на бетонную опору надземного перехода.

Сотрудники скорой помощи доставили молодого раненного мужчину в медицинское учреждение.

В результате дорожного происшествия мужчина травмировался. В настоящее время потерпевший находится в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана спасли ребенка, который 15 минут был в состоянии клинической смерти. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения по г. Набережные Челны. В медучреждении врачам еще не раз пришлось возвращать кроху к жизни.