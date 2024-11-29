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В Казани 29 ноября Опель столкнулся с Газелью

Сотрудники скорой помощи госпитализировали ране...

pixabay.com

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В пятницу, 29 ноября 2024 года, приблизительно в 06:52 произошло дорожное происшествие. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Выяснилось, что мужчина, 1996 г. р., который был за рулем Опеля, ехал по Мосту Миллениум в сторону Ново-Савиновского района. Водитель не справился с управлением и столкнулся с Газелью.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали раненного водителя в больницу.

Как итог, после столкновения мужчина травмировался, сейчас он находится в сознании в медицинском учреждении.

Ранее мы писали о том, что людей зажало в машине в результате аварии на трассе Зеленодольск — Казань. В настоящее время они находятся в Зеленодольской центральной районной больнице. Кроме того, сегодня утром, 29 ноября текущего года, стало известно о 10-балльных пробках в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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