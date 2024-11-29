В Казани 29 ноября Опель столкнулся с Газелью
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В пятницу, 29 ноября 2024 года, приблизительно в 06:52 произошло дорожное происшествие. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.
Выяснилось, что мужчина, 1996 г. р., который был за рулем Опеля, ехал по Мосту Миллениум в сторону Ново-Савиновского района. Водитель не справился с управлением и столкнулся с Газелью.
Сотрудники скорой помощи госпитализировали раненного водителя в больницу.
Как итог, после столкновения мужчина травмировался, сейчас он находится в сознании в медицинском учреждении.
Ранее мы писали о том, что людей зажало в машине в результате аварии на трассе Зеленодольск — Казань. В настоящее время они находятся в Зеленодольской центральной районной больнице. Кроме того, сегодня утром, 29 ноября текущего года, стало известно о 10-балльных пробках в Казани.
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