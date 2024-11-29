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Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Сейчас дороги очень скользкие

Mash Iptash

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Сегодня утром, 29 ноября 2024 года, стало известно о 10-балльных пробках в Казани.

Сейчас дороги очень скользкие. Наша редакция просит всех быть осторожными.

Кроме того, в аэропорту Казани из-за непогоды задерживаются 3 рейса на прилет (Москва, Красноярск и Екатеринбург) и 4 на вылет (Санкт-Петербург, Астана, Стамбул, в город столицы России).

В телеграм-канале Mash Iptash сообщили, что большегруз и легковой автомобиль столкнулись на автодороге Зеленодольск — Казань.

Все случилось около д. Айша. Травмировались водитель и пассажир легковой машины — их зажало внутри. В настоящее время они находятся в Зеленодольской центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов. Об этом рассказали в ГАИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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