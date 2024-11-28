В Казани 27 ноября на Краснококшайской сбили 62-летнего мужчину

В среду, 27 ноября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан на ул. Краснококшайская, 154 произошла авария. В городе был сбит пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом изданию KazanFirst рассказали в Государственной автомобильной инспекции города.

Как итог, в дорожном происшествии травмировался 62-летний мужчина. Его доставили в местное медицинское учреждение. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

По предварительным данным, диагноз потерпевшего: «сотрясение головного мозга».

Ранее мы писали о том, что в Бавлах Республики Татарстан легковушка на скорости влетела в дерево. Момент дорожного происшествия попал на видео, которое появилось в социальной сети. По предварительной информации, водитель был в пьян. Обстоятельства сейчас случившегося выясняются правоохранителями.