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В Казани 27 ноября на Краснококшайской сбили 62-летнего мужчину

Диагноз потерпевшего...

Pixabay

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В среду, 27 ноября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан на ул. Краснококшайская, 154 произошла авария. В городе был сбит пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом изданию KazanFirst рассказали в Государственной автомобильной инспекции города.

Как итог, в дорожном происшествии травмировался 62-летний мужчина. Его доставили в местное медицинское учреждение. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

По предварительным данным, диагноз потерпевшего: «сотрясение головного мозга».

Ранее мы писали о том, что в Бавлах Республики Татарстан легковушка на скорости влетела в дерево. Момент дорожного происшествия попал на видео, которое появилось в социальной сети. По предварительной информации, водитель был в пьян. Обстоятельства сейчас случившегося выясняются правоохранителями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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