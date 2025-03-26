В Казани 25 марта обновился температурный рекорд

25 марта в Казани был установлен новый температурный рекорд — столбики термометров показали +10,4 °C, сообщает Гидрометцентр Татарстана. На метеостанции Казань-Сокол отметили ещё более высокое значение — +10,8 °C.

Таким образом, был превышен предыдущий максимум, зафиксированный в этот день в 2023 году, когда температура составляла +10,2 °C. Метеорологи отмечают, что такие аномально тёплые дни становятся всё более частыми, что может свидетельствовать о влиянии глобального потепления.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в столице Татарстана сохранится мягкая весенняя погода, пишет KazanFirst.

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