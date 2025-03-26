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В МЧС рассказали жителям Татарстана, как не допустить пожаров весной

Отдельное внимание — детям

МЧС

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МЧС Татарстана напомнило жителям о повышенной опасности пожаров в тёплую и сухую погоду. Ведомство призывает соблюдать простые, но важные правила, чтобы избежать беды.

В первую очередь не стоит поджигать сухую траву или сжигать мусор — это легко может привести к серьёзному возгоранию. Особенно рискованно разжигать огонь в ветреные дни и рядом с хвойными деревьями. Курильщикам также советуют быть внимательнее — выброшенный в сухую траву окурок может стать причиной пожара.

Отдельное внимание — детям. Игры со спичками или зажигалками могут обернуться трагедией. Также важно регулярно убирать сухую растительность и мусор возле дома, чтобы огонь не смог быстро распространиться.

Специалисты МЧС подчёркивают: достаточно одной искры, чтобы начался масштабный пожар. Лучше заранее принять меры предосторожности, чем потом устранять последствия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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