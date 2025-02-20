Из Казани на остров Хайнань с 21 марта начнут летать самолеты

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла в расписание прямые перелёты из Казани в Международный аэропорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Первый рейс состоится 21 марта 2025 года, а время в пути составит около 9 часов.

Полёты из Казани будут выполняться трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Также авиакомпания откроет маршруты из Санкт-Петербурга и Уфы, которые займут 10 и 8,5 часа соответственно.

Ранее планировалось, что рейсы на Хайнань запустит китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines, однако теперь это направление взял на себя «Аэрофлот».

Напомним, мы писали о том, что над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект.