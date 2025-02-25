3 разлагающихся трупа нашли 23 февраля в разных районах Казани
Екатерина Елисеева
23 февраля в Казани в различных районах города были обнаружены тела трех человек. Как сообщил источник KazanFirst, первым был найден труп 52-летнего безработного мужчины в квартире на улице Ново-Азинская. Мужчина скончался около двух недель назад, до момента обнаружения его тела.
Второе тело было найдено в частном доме на улице 4-ая Давликеевская. Погибшим оказался 72-летний пенсионер, который, по данным источника, умер в начале февраля.
Поздним вечером в квартире на улице Меховщиков была найдена мертвой 77-летняя женщина с травмой лица. Предварительные данные указывают на то, что она умерла в начале прошлой недели.
Обстоятельства этих смертей будут выясняться в ходе расследования.
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