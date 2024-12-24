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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 25 декабря во время «Республиканской Елки» перекроют движение

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на...

Екатерина Елисеева

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Для безопасного передвижения на дороге 25 декабря в районе Ледового дворца «Татнефть Арена» вводятся временные ограничения для транспорта. Движение будет перекрыто с 18:00 до 22:00.

Ограничение частично затронет ул. Бичурина между пересечениями с ул. Чистопольской и ул. С. Хакима. Меры принимаются из-за подготовки к праздничному мероприятию «Республиканская ёлка».

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдать установленные дорожные знаки и правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что министр Марат Зяббаров стал настоящим волшебником для юных жителей Татарстана, приняв участие в ежегодной акции «Ёлка желаний».

Эта замечательная инициатива позволяет детям из малообеспеченных семей увидеть, как сбываются их заветные мечты. В этом году счастливыми обладателями подарков стали два ребёнка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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