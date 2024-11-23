В Казани 24 ноября пройдет акция по сбору вторсырья

В воскресенье, 24 ноября 2024 года, в региональной столице Татарстана состоится акция по сбору вторичного сырья. Объект приема будет работать с 10.00 до 12.00 на парковочной зоне под Миллениумом. Об этом рассказали в администрации города.

Пермяки смогут принести фольгу, пластик, технику, металл и т.д.. В том числе, специалисты примут емкости от духов из стекла и бутылочки от лекарств, палочки для приема пищи, стеклянные банки, керамические объекты и т.д..

При этом, запрещено приносить кассеты, лампочки, градусники, обувь и батарейки. Полный список на сайте.

В исполнительном комитете сообщили, что это не последняя акция в текущем году. Еще раз пункт откроет свои двери 22 декабря.

Ранее мы писали о том, что в Казани изменятся 7 автобусных маршрутов. Об этом рассказали в комитете по транспорту региональной столицы.