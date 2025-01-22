В Казани 22 января троллейбусы № 6, 8 и 12 встали из-за повреждения сети

В утренний час пик в Казани движение троллейбусов оказалось затруднено из-за повреждения контактной сети под мостом на улице Халева. В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что маршруты № 6, 8 и 12 временно курсируют только до Танкового кольца.

По данным предприятия, контактная сеть на участке под мостом была повреждена, из-за чего движение транспорта ограничили. На месте происшествия работают аварийные службы, а пассажиров попросили учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

Ранее мы писали о том, что на обновление коммунальной инфраструктуры в Татарстане потратят больше 8 миллиардов рублей.

Марат Айзатуллин подчеркнул, что в связи с высокой степенью износа коммунальных сетей в республике дополнительно стартует долгосрочная региональная программа модернизации инфраструктуры.