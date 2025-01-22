На обновление коммунальной инфраструктуры в Татарстане потратят больше 8 млрд

В новом здании театра Камала состоялась итоговая коллегия министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. На мероприятии подвели итоги работы за 2024 год и наметили задачи на текущий год, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр Марат Айзатуллин отметил, что одной из главных проблем в сфере ЖКХ остается изношенность коммунальной инфраструктуры. Благодаря федеральной программе за два года республика получила 4,5 миллиарда рублей, что позволило модернизировать 128 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

С 2025 года начнется реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На его выполнение за три года планируется направить 8,36 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов, из которых более 3 миллиардов выделят уже в этом году.

Марат Айзатуллин подчеркнул, что в связи с высокой степенью износа коммунальных сетей в республике дополнительно стартует долгосрочная региональная программа модернизации инфраструктуры. В 2025 году на эти цели будет выделено 10 миллиардов рублей.