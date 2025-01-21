В Казани 21 января был введен план "Ковёр"
Екатерина Елисеева
В воздушном пространстве над Казанью был введён план "Ковёр". В аэропорту города временно ограничили вылет и прилёт самолётов, предположительно из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
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