В Казани 21 января был введен план "Ковёр"

В воздушном пространстве над Казанью был введён план "Ковёр". В аэропорту города временно ограничили вылет и прилёт самолётов, предположительно из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....