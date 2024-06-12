В Казани 12 июня частично ограничат движение транспорта

12 июня 2024 года, в Казани из-за празднования Дня России будет перекрыто движение. Об этом рассказали в местной администрации.

В том числе, в период с 12 до 23 часов будет ограничен участок дороги по ул. Батурина от Карла Маркса до Кремлевской дамбы.

Одновременно с этим в 2 местах будет перекрыта ул. Большая Красная: от Миславского до Батурина и от съезда с пл. Тысячелетия до ул. Батурина.

Помимо этого, в это время закроют часть ул. Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова вместе с парковкой возле «Казана».

Ранее мы писали о том, что в озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб.