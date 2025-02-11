На проспекте Ямашева в Казани образовалась серьезная пробка

На проспекте Ямашева произошло сразу несколько ДТП, из-за чего движение оказалось практически парализовано, сообщают очевидцы.

Некоторые водители, пытаясь избежать затора, выезжают на трамвайные пути.

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за нарушений был закрыт пансионат.

Материалы направлены в суд, и по решению Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.