На проспекте Ямашева в Казани образовалась серьезная пробка
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На проспекте Ямашева произошло сразу несколько ДТП, из-за чего движение оказалось практически парализовано, сообщают очевидцы.
Некоторые водители, пытаясь избежать затора, выезжают на трамвайные пути.
Ранее мы писали о том, что в Казани из-за нарушений был закрыт пансионат.
Материалы направлены в суд, и по решению Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.
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