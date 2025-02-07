В «Казань Молле» на певицу Лэйну было совершено нападение

Девушка поделилась в соцсетях неприятной ситуацией, произошедшей в торговом центре. Когда она с подругой гуляла по комплексу, к ним начали приставать молодые люди. Подруга Лэйны попыталась остановить их, попросив не мешать. В ответ мужчины попытались вылить ей на голову энергетик, но Лэйна подняла крик, и это их остановило.

Певица отметила, что никто из прохожих мужчин не вмешался в ситуацию. К счастью, девушки не пострадали, пишет mash.

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