Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В «Казань Молле» на певицу Лэйну было совершено нападение

Певица отметила, что никто из прохожих мужчин н...

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Девушка поделилась в соцсетях неприятной ситуацией, произошедшей в торговом центре. Когда она с подругой гуляла по комплексу, к ним начали приставать молодые люди. Подруга Лэйны попыталась остановить их, попросив не мешать. В ответ мужчины попытались вылить ей на голову энергетик, но Лэйна подняла крик, и это их остановило.

Певица отметила, что никто из прохожих мужчин не вмешался в ситуацию. К счастью, девушки не пострадали, пишет mash.

Ранее мы писали о том, что 23-летнего казанца, женившегося на матери, отправили в колонию за кражу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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