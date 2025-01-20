В дом на Можайской улице в Казани вернулись эвакуированные жильцы
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В Казани эвакуированные из дома на улице Можайского жильцы вернулись в свои квартиры. Ранее они были вынуждены покинуть жильё из-за обломков украинского беспилотника, сбитого неподалёку. Обломки задели обшивку балкона жилого дома.
По информации от администрации Кировского и Московского районов города, жители самостоятельно покинули здание во время угрозы. На место прибыли экстренные службы, которые обследовали территорию и провели необходимые проверки.
Руководитель районов Владимир Жаворонков сообщил, что опасность устранена, и жильцы смогли вернуться в свои дома.
Ранее мы писали о том, что в Казани из-за обрушения грунта погиб 23-летний рабочий.
Прокуратура Московского района Казани начала проверку инцидента. Специалисты намерены выяснить причины происшествия и проверить соблюдение требований законодательства, включая нормы охраны труда.
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