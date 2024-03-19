Два человека погибли в ДТП в Елабужском районе. Прокуратура ведет проверку

В Татарстане в Елабужском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом проинформировал представитель прокуратуры республики Руслан Галиев.

Утром на автотрассе неподалеку от деревни Поспелово столкнулись два автомобиля, из-за чего скончались два человека. На место происшествия прибудет прокурор Елабуги — Рустем Шарафутдинов.

На данный момент выясняются все подробности произошедшего.

Напомним, ранее под Казанью в районе поселка Нагорный произошло серьезное ДТП. В результате чего на трассе образовалась 8-километровая пробка.