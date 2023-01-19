В Азнакаево ликвидированы последствия аварии, которая оставила без тепла 20 тысяч человек

Отопление в домах 20 тыс. жителей города Азнакаево восстановлено после аварии на теплопроводе, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе коллектора котлов центральной котельной г. Азнакаево завершены, теплоснабжение восстановлено", - отметили в МЧС.

В МЧС республики отметили, что прорыв на трубопроводе коллектора случился накануне, без тепла остались 20 тысяч местных жителей, 8 школ, 16 детских садиков и местная районная больница.

Ранее мы сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном темпе подготовить в республике убежища и системы оповещения.