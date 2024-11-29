В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ухудшения погодных условий. Помимо этого, из московского аэропорта специалисты задержали 2 рейса в Казань, пишет «БИЗНЕС Online».

Судя по информации на экране в заведении, из столицы России в Казань с 7:45 на 9:00 перенесли воздушные суда «Победы». Кроме того, с 8:10 на 9:10 передвинули отправление самолета «Аэрофлота» из Москвы в столицу Татарстана.

В аэропорту Казани также фиксируются небольшие задержки. К примеру, с задержкой примерно в 30 минут вылетело судно в Санкт-Петербург.

29 ноября 2024 года, в Казани с утра идет снег.

Ранее мы писали о том, что в Казани ограничено движение на Оренбургский проезд. Напомним, Фермское шоссе в Казани в воде, на месте утром работали дорожные службы. 29 ноября 2024 года, специалисты применяют антиаварийные меры.