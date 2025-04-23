В аэропорту Казани 23 апреля ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 07:30 МСК введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Ульяновска.

Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных перевозок, что является главным приоритетом.

Ранее мы писали о том, что в Елабужском районе водитель Лады погиб после столкновения с грузовиком.