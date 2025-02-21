В 57 лет умер музыкант из Казани, записывавший первые хиты МакSим

В Казани на 58-м году жизни ушёл из жизни музыкант и звукорежиссёр Олег Прозетов.

Официальные причины смерти не раскрываются, однако, по некоторым данным, у него были проблемы с сердцем.

Прозетов работал на студии в Москве, где записывался третий альбом певицы МакSим, а также занимался аранжировками для Олега Газманова и других артистов. Прощание с музыкантом состоится 22 февраля в 10:30 у морга ГКБ №12, после чего его похоронят на кладбище в Юдино.

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