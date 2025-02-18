В Челнах в 69 лет умер легендарный батыр Фарит Шарипов

В Набережных Челнах на 70-м году жизни ушел из жизни известный батыр Фарит Шарипов. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Фарит Шарипов родился в Башкортостане и посвятил свою жизнь национальной борьбе кореш. Спортивный путь он начал еще в молодости, быстро добившись значительных успехов. В 19 лет он переехал в Набережные Челны, где жил до последних дней.

За свою карьеру Шарипов стал легендой кореша, неоднократно побеждая на престижном турнире имени Мусы Джалиля. Кроме того, он пять раз становился абсолютным батыром Башкортостана и завоевал титул абсолютного батыра России.

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