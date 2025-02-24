В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Через четыре дня в Казани начнется чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня состоялась пресс-конференция с участием членов сборной России, старшего тренера команды Егора Сорина и министра спорта РТ Владимира Леонова.

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 году будут проведены чемпионаты России по настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам и лёгкой атлетике, пишет «Вечерняя Казань».

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани.