Установлена личность убитой казанцем в "Запорожце" Куценко девушки
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По информации Mash, жертвой преступления стала 36-летняя Дарья Ш., ранее работавшая в сфере красоты. Последним местом её профессиональной деятельности было обучение персонала в компании Ozon.
Дарья родилась в Вилючинске, Камчатского края, а прописана была в Тольятти. Накануне трагедии она согласилась провести вечер с Альбертом Абдуллиным, который завёл её в автомобиль «Запорожец» и совершил убийство.
Напомним, 30-летний Альберт Абдуллин, проживающий в Казани, стал главным подозреваемым в этом деле. По версии следствия, в ходе пьяной ссоры он нанёс женщине не менее 12 ударов тычковым ножом. После убийства он оставил тело в припаркованной неподалёку машине.
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