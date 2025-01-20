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Экс-полицейский из Бугульмы 2 года пытается доказать, что невиновен в жутком ДТП

По его словам, трагедия произошла в июле 2022 года

pixabay.com

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Александр Любимов уже два года пытается доказать свою невиновность в аварии, которая изменила его жизнь: он потерял девушку и чуть не остался без ноги.

По его словам, трагедия произошла в июле 2022 года. Александр с подругой Ольгой Малышевой ехал на мотоцикле по улице Ленина, когда перед ними неожиданно развернулся автомобиль «Приора». Машина выехала с заправки, нарушив правила: вместо перестроения в левую полосу водитель пересёк двойную сплошную. В результате столкновения Ольга погибла на месте, а сам Александр получил тяжёлые травмы — врачи едва смогли спасти его ногу.

Любимов уверен, что следствие допустило ошибки при проведении экспертизы. По его мнению, результаты были искажены: искусственно увеличили тормозной путь, завысили скорость на 26 км/ч, а расчёты делали по разметке, которая уже не соответствовала актуальной. При этом действия водителя «Приоры» практически не анализировались. Александр также рассказал, что ему угрожали обвинением в управлении транспортом в нетрезвом состоянии.

В июне 2024 года суд признал Любимова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили три года лишения свободы и обязали выплатить по 600 тысяч рублей родственникам погибшей.

Александр продолжает добиваться пересмотра дела. Он надеется привлечь внимание общественности, чтобы провести новую, объективную экспертизу и установить истину, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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