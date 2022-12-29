Ушла за водой и исчезла: в Казани пропала 13-летняя школьница, поиски пока не увенчались успехом

13-летняя школьница в Казани пропала накануне днем в Дербышках. Сообщается, что девочка вернулась с занятий из музыкальной школы, пошла за водой и не вернулась.

Рассматривается несколько версий, по первой - у подростка был конфликт в школе, по второй – дети играют в игру "Спрячься от родителей".

Сотовый телефон ребенка выключен, но известно, что за ночь его несколько раз включали.

Школьницу ищут родители, полицейские, друзья, родственники и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Поиски ребенка шли всю ночь, но, к сожалению, пока не увенчались успехом.

Ранее мы сообщали, что массовая авария под Казанью полностью заблокировала въезд в город.