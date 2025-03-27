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Юный житель Казани спас дом от пожара

В пятницу Коля стал свидетелем пожара в доме по...

Фото: Альберт Салихов

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Альберт Салихов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, рассказал в своих соцсетях о мужественном поступке школьника из столицы Татарстана.

По его словам, в пятницу Коля стал свидетелем пожара в доме по соседству. Он не испугался, схватил огнетушитель и направился к очагу возгорания. Парню удалось отвести пламя от газовой трубы, тем самым предотвратив возможную трагедию.

Историю о поступке подростка сообщили жители района. Они попросили выразить Коле признательность от имени всех жителей Аметьево.

Ранее мы писали о том, что рейсы из Казани в Шанхай продлили на осень 2025 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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