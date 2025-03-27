Рейсы из Казани в Шанхай продлили на осень 2025 года

Маршрут Казань — Шанхай останется доступным для пассажиров как минимум до конца октября следующего года. Эту информацию «БИЗНЕС Online» сообщили представители казанского аэропорта. Изначально полёты планировались лишь до 28 марта.

Как уточнили в аэропорту, рейсы по этому направлению будут выполняться три раза в неделю вплоть до конца октября. Пока не ясно, будут ли они сохранены на зимний сезон 2025/2026 годов. В пресс-службе добавили, что запросы на такие рейсы обычно поступают за 5–6 месяцев до старта сезона, и сейчас ожидается соответствующее обращение.

Кроме того, с начала ноября 2024 года по 25 марта текущего года средняя загрузка самолётов по данному маршруту составила свыше 81%.

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