Единовременную выплату контрактникам увеличили в Татарстане
Тимур Ханов/ПГ
Раис республики Рустам Минниханов распорядился увеличить единовременную республиканскую выплату контрактникам. Теперь в общей сложности при подписании контракта можно получить до 1,5 млн. руб.
В данную сумму входит 1,05 млн. от Татарстана, 195 тыс. от Минобороны РФ и до 300 тыс. от городов и муниципалитетов республики.
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