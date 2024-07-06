Единовременную выплату контрактникам увеличили в Татарстане

Раис республики Рустам Минниханов распорядился увеличить единовременную республиканскую выплату контрактникам. Теперь в общей сложности при подписании контракта можно получить до 1,5 млн. руб.

В данную сумму входит 1,05 млн. от Татарстана, 195 тыс. от Минобороны РФ и до 300 тыс. от городов и муниципалитетов республики.

Ранее мы писали, что предприниматель, катавший туристов по Казанке, попал на административку за отсутствие лицензии.