Умер легендарный начальник казанского УНИКСа Валерий Колесников

16 января стало известно о смерти Валерия Колесникова, сообщила пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС.

Бывший баскетболист начал работать в клубе 2 апреля 1994 года и долгое время занимал пост начальника команды. В последние годы он был директором второй команды УНИКСа.

В клубе подчеркнули, что Валерий Александрович был одним из основателей УНИКСа и внес огромный вклад в его достижения и победы. Представители клуба выразили глубокие соболезнования его родным и близким, отметив, что он останется в памяти как внимательный, заботливый и высокопрофессиональный человек.

Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.

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