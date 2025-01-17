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Умер легендарный начальник казанского УНИКСа Валерий Колесников

В клубе подчеркнули, что Валерий Александрович ...

pixabay.com

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16 января стало известно о смерти Валерия Колесникова, сообщила пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС.
Бывший баскетболист начал работать в клубе 2 апреля 1994 года и долгое время занимал пост начальника команды. В последние годы он был директором второй команды УНИКСа.

В клубе подчеркнули, что Валерий Александрович был одним из основателей УНИКСа и внес огромный вклад в его достижения и победы. Представители клуба выразили глубокие соболезнования его родным и близким, отметив, что он останется в памяти как внимательный, заботливый и высокопрофессиональный человек.

Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе 64-летний мужчина умер в результате ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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