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Украденный праздник: в Казани дети остались без сладких подарков из-за поставщика

Украденный праздник: в Казани дети остались без сладких подарков из-за поставщика

Фото: pg21.ru

В Казани дети не получили бесплатные сладкие подарки по вине поставщика. Об этом проинформировали Управлении образования города.
Учащиеся начальных классов не смогли получить сладкие новогодние подарки до выхода на каникулы.

"К ночи подарки планируют довезти до школ, а завтра начать раздачу, а значит, успеть до Нового года. Тем не менее мы также, как и родители, недовольны сбоем в поставке, поэтому к поставщику будут приняты меры", — заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане некоторые выплаты за декабрь будут перечислены досрочно: кому придут деньги до Нового года?

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