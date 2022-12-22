"Аномалия как есть!": синоптики пообещали Татарстану в конце недели температуру на 10 градусов выше нормы

В конце текущей недели температуры в Татарстане превысят климатические нормы на 8-10 градусов, заявили в республиканском Гидрометцентре.

С 23 по 25 декабря синоптики обещают осадки в виде снега и дождя. Ожидаются метели, гололедица на дороге и сильный юго-западный ветер до 15-17 м/с.

В пятницу, 23 декабря, днем будет до 2 градусов тепла, ночью - -1 – -6 градусов. 24 декабря в течение суток ожидается от -2 до +3 градусов.