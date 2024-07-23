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· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые РАН и МГУ будут исследовать воздуха на севере Казани

Ученые посоветовали привлечь к работе и эксперт...

pixabay.com

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Исследовать воздух на севере региональной столицы возможно будут ученые из Татарстана, Московского государственного университета, Российской академии наук и т.д.. Об этом сообщили в Министерстве экологии по региону.

В ведомстве рассказали, что специалисты поддержали идею по исследованию воздуха в городе.

Помимо этого, ученые посоветовали привлечь к работе и экспертов из Казанского национального исследовательского технологического университета, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан вошла в топ-10 лучших субъектов по наибольшему изготовлению органической продукции. Регион оказался на 6 месте. Об этом рассказали в Роскачестве. В регионе есть 7 таких компаний.

На первой позиции находится Воронежская область, именно там специалисты зафиксировали 17 изготовителей органических продуктов.

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