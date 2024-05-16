У казанцев заберут гаражи

В столице Татарстана планируют изъять 11 гаражей для строительства дороги по улице Туфана Миннуллина.

Планируется, что выкуп гаражей будет проводиться после оценки их рыночной стоимости.

Собственники объектов должны будут оформить необходимые документы и получить компенсацию в течение трех лет. Все изымаемые гаражи расположены на территории гаражно-строительного кооператива "Волга" по улице Хади Такташа.

Площадь гаражей варьируется от 16 до 36,7 квадратных метров.