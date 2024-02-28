В Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием
kai.ru
В Казани стали известны подробности возможного нападения на колледж. Информирует об этом Telegram-канал Baza.
По данным источника, 18-летний студент колледжа КНИТУ-КАИ имени Туполева, задумавший нападение, давно к этому готовился. Ему приписывается изучение методов изготовления взрывных устройств и поиск потенциальных точек покупки оружия.
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