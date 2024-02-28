В Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием

В Казани стали известны подробности возможного нападения на колледж. Информирует об этом Telegram-канал Baza.

По данным источника, 18-летний студент колледжа КНИТУ-КАИ имени Туполева, задумавший нападение, давно к этому готовился. Ему приписывается изучение методов изготовления взрывных устройств и поиск потенциальных точек покупки оружия.





По докладам СМИ, молодой человек, согласно планам, намеревался осуществить атаку на колледж уже с лета 2023 года, собираясь совершить массовое убийство. Предполагалось, что трагедия должна была случиться 1 апреля 2024 года. На данный момент местонахождение студента неизвестно, и поисковые мероприятия активно проводятся. По информации Baza, подозреваемый пока остается на свободе.27 февраля следственный комитет Татарстана принял решение о начале уголовного дела по статье о подготовке к убийству двух и более человек.