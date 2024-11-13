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У главной казанской елки заменят каркас

Старый каркас был куплен в 2019 году

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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В Казани специалисты заменят каркас центральной елки около «Казана». Детали объекта в столицу привезут уже до конца недели.

Старый каркас был куплен в 2019 году. Из-за коррозии работать конструкции было уже не безопасно.

По размерам новый каркас похож на старый. Высота елки - 35 м, а ее вес – 5,5 т. В конструкции есть 33 яруса.

По традиции, новогоднее дерево станет радовать местных жителей и госте Казани уже во 2-й половине декабря. Елку украсят по-старому.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Тендер появился на сайте госзакупок.

Все необходимые работы по контракту специалисты планируют окончить до 1 декабря следующего года. На работу в планах вложить больше 985 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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