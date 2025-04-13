Прокуратура заинтересовалась авиакомпанией Azur Air из-за массовых задержек рейсов
Источник: Артем Устюжанин / E1.RU
Массовые задержки рейсов авиакомпании Azur Air стали поводом для начала проверки со стороны Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Речь идёт о сбоях, произошедших 11 и 12 апреля сразу в нескольких аэропортах, в том числе в Казани, Сочи, Красноярске, Новосибирске и даже на Пхукете.
Причины задержек и реакция ведомства
Некоторые рейсы откладывались из-за технических неполадок. Надзорное ведомство сообщает, что в рамках проверки особое внимание будет уделено вопросам соблюдения норм безопасности полётов и защите прав пассажиров. Также контролируется, чтобы пострадавшим клиентам авиакомпании были предоставлены все положенные по закону услуги.
Подобные проблемы с вылетами уже случались в Казани: в марте рейсы также массово задерживали, но тогда причиной стала неблагоприятная погода. Некоторые пассажиры были вынуждены добираться в другие города на автобусах, откуда их уже забирали самолёты. Тогда за ситуацией также следила транспортная прокуратура.
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