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Прокуратура заинтересовалась авиакомпанией Azur Air из-за массовых задержек рейсов

Массовые задержки рейсов авиакомпании Azur Air ...

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

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Массовые задержки рейсов авиакомпании Azur Air стали поводом для начала проверки со стороны Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Речь идёт о сбоях, произошедших 11 и 12 апреля сразу в нескольких аэропортах, в том числе в Казани, Сочи, Красноярске, Новосибирске и даже на Пхукете.

Причины задержек и реакция ведомства

Некоторые рейсы откладывались из-за технических неполадок. Надзорное ведомство сообщает, что в рамках проверки особое внимание будет уделено вопросам соблюдения норм безопасности полётов и защите прав пассажиров. Также контролируется, чтобы пострадавшим клиентам авиакомпании были предоставлены все положенные по закону услуги.

Подобные проблемы с вылетами уже случались в Казани: в марте рейсы также массово задерживали, но тогда причиной стала неблагоприятная погода. Некоторые пассажиры были вынуждены добираться в другие города на автобусах, откуда их уже забирали самолёты. Тогда за ситуацией также следила транспортная прокуратура.

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