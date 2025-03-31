У бывшего главы отдела полиции в Казани было изъято имущество на 21,5 млн рублей

Государство получило в собственность жилой дом с участком, автомобили BMW X5 и BMW X6, а также сумму в 2,4 миллиона рублей — эквивалент отчуждённого имущества, принадлежавшего бывшему начальнику отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД по Казани Тарасу Дорошкевичу. Вся конфискованная собственность оценена в 21,5 миллиона рублей.

Таким решением Приволжский районный суд поддержал требование прокуратуры о передаче имущества, приобретённого экс-сотрудником правоохранительных органов на средства с неясным происхождением.

Ранее мы писали о том, что в Казани осудили уроженца Молдовы за легализацию 2700 иностранцев.