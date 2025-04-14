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48-летний мужчина убил собутыльника за отказ уходить и получил 9 лет колонии

Суд, учитывая позицию прокуратуры, признал мужч...

Екатерина Елисеева

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Прокуратура Верхнеуслонского района предъявила обвинение 48-летнему местному жителю, который был признан виновным в убийстве, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Согласно материалам дела, 31 декабря 2023 года мужчина пришел к своему другу в село Печищи Верхнеуслонского района. После совместного употребления алкоголя он отказался уходить, что привело к ссоре между ними. В ходе конфликта обвиняемый жестоко избил потерпевшего, нанеся не менее шести ударов по голове, а также не менее четырех ударов по грудной клетке и животу. Затем он покинул место происшествия, оставив пострадавшего, который вскоре скончался от полученных травм.

Обвиняемый свою вину не признал.

Суд, учитывая позицию прокуратуры, признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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