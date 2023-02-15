Трасса "Москва-Казань" будет открыта досрочно

Автодорогу "Москва – Казань" откроют досрочно

Трассу "Москва – Казань" откроют досрочно. На нее выделено еще 30 миллиардов рублей из резервного фонда. Это, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, позволит значительно ускорить строительство подмосковного участка от МКАД до Центральной кольцевой автодороги. Движение по М-12 запустят уже в этом году, заявили в правительстве.

Сейчас из Москвы в Татарстан едут по М-7 "Волга". Это очень опасная и неудобная дорога.

Треть этой дороги проходит по населенным пунктам. И это повышает аварийность.

Проезд по трассе "Москва – Казань" обойдется владельцам легковых машин примерно в 3 тысячи рублей. Для регулярных поездок по М-12 предусмотрена скидка в 15%, пообещали в компании-операторе "Автодор".

В следующем году трассу М-12 намерены продлить до Екатеринбурга и Тюмени, а в более отдаленной перспективе она дотянется до Владивостока.

Ранее ProKazan сообщал, что поставкам самолетов Ту-214 из Казани для российских авиакомпаний может помешать спецоперация.