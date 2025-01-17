Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Трамваи в Казани не поедут до конечной из-за ямы между путями

О восстановлении полноценного маршрута сообщат ...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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В региональной столице Республики Татарстан у остановки «Дубравная» зафиксировали проседание грунта между трамвайными путями. Информацию предоставило МУП «Метроэлектротранс».

В связи с проведением ремонтных работ, движение трамваев по маршруту №4 временно сокращено. Они курсируют лишь до остановки «Сады».

О восстановлении полноценного маршрута сообщат отдельно.

Ранее мы писали о том, что в Казани до 26 марта 2026 года ограничат движение по улице Фучика.

По данным городского комитета по благоустройству, ограничение начнется 20 января 2025 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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