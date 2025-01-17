Трамваи в Казани не поедут до конечной из-за ямы между путями

В региональной столице Республики Татарстан у остановки «Дубравная» зафиксировали проседание грунта между трамвайными путями. Информацию предоставило МУП «Метроэлектротранс».

В связи с проведением ремонтных работ, движение трамваев по маршруту №4 временно сокращено. Они курсируют лишь до остановки «Сады».

О восстановлении полноценного маршрута сообщат отдельно.

Ранее мы писали о том, что в Казани до 26 марта 2026 года ограничат движение по улице Фучика.

По данным городского комитета по благоустройству, ограничение начнется 20 января 2025 года.