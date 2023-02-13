"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

В Казани огласили приговор фигурантам дела о дерзкой краже сейфа из здания СКР

В Казани суд огласил приговор фигурантам дела о краже сейфа из здания СКР, все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, пишет ТАСС.

Руслана Нураглиева, Данилу Елинсона и Никиту Карабаева признали виновными. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 5 октября 2021 года группа людей проникла в четвертый отдел Следственного комитета и украла сейф с деньгами, которые проходили как вещественные доказательства. Сумма похищенного составила почти 15 миллионов рублей.

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