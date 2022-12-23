Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

Фото: otkritayagazeta.livejournal.com

В Татарстане бомж до смерти забил своего собутыльника и попытался сбежать, сообщает пресс-служба Следкома РТ.
Трагедия разыгралась в частном доме в деревне Такмаково в Актанышском районе республики. В доме было обнаружено тело 67-летнего мужчины.

Предварительно было установлено, что погибший выпивал вместе с 33-летним бездомным. Когда хозяин начал выгонять гостя, бомж разозлился и избил жертву ведром по голове. После этого бомж попытался сбежать, но вскоре был задержан.

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Свою вину задержанный признал лишь частично. На данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что убийца несколько недель выносил друга по частям и был задержан с органами приятеля в пакете.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости России

день назад

Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

Редакция помогает

3 часа назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

https://egeturbo.ru/eng

Новости России

23 часа назад

Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцы отдают миллионы рублей в месяц на лечение зубов, но этого можно избежать

Профи - английский с носителем языка

Новости России

день назад

Украинский полковник Свитан заявил о начале спецоперации Киева по захвату Крыма

Новости России

день назад

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Новости мира

день назад

"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

Новости Казани

день назад

Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности

Новости России

день назад

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина
Новости Казани
час назад

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Новости Казани

20 минут назад

Теперь с другой стороны решетки: бывшего главу колонии в Татарстане посадили за взятки

Полезное

день назад

Теперь за аренду жилья придется платить еще и правительству

Новости Казани

час назад

В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

Новости России

3 часа назад

ТАСС: Микроавтобус, следовавший из Дагестана в Казань, попал в смертельное ДТП, погибли двое, ранены четверо
В Казани названы площадки, где можно без риска получить штраф пускать новогодние фейерверки: их всего четыре

Новости мира

3 часа назад

15-летняя чирлидерша зарезала конкурентку во время школьного парада

Новости России

3 часа назад

Путин сделал заявление о завершении конфликта на Украине: "Чем быстрее, тем лучше, конечно"

Новости России

3 часа назад

"Прикидывают, как это сделать": Украина начала разведку для оценки состояния обороны Крыма
Миллион рублей за историю, плюс 60% к скорости интернета и собственная валюта: билайн подвел итоги года