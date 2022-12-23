В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

В Татарстане бомж до смерти забил своего собутыльника и попытался сбежать, сообщает пресс-служба Следкома РТ.

Трагедия разыгралась в частном доме в деревне Такмаково в Актанышском районе республики. В доме было обнаружено тело 67-летнего мужчины.

Предварительно было установлено, что погибший выпивал вместе с 33-летним бездомным. Когда хозяин начал выгонять гостя, бомж разозлился и избил жертву ведром по голове. После этого бомж попытался сбежать, но вскоре был задержан.

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Свою вину задержанный признал лишь частично. На данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что убийца несколько недель выносил друга по частям и был задержан с органами приятеля в пакете.